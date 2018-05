Italianway: Rosanna Leonardi, la nuova Relationship Manager

Italianway cresce, scegliendo Rosanna Leonardi come nuova Responsabile Relazioni Esterne

Start up operante da 3 anni nel settore dell’ospitalità diffusa, Italianway ha raggiunto il target dei 400 appartamenti gestiti nel comune di Milano diventando il più grande operatore della città con oltre 1450 posti letto a disposizione degli ospiti.

La società, che ha uno staff di 70 persone, quasi tutti under 30, ha raggiunto nel 2017 un giro d’affari di 8 milioni di euro.

Rosanna avrà la responsabilità di selezionare e valutare gli appartamenti più adatti alla clientela Italianway, composta in egual misura da persone in viaggio per affari e da turisti in visita a Milano. Forte di una consolidata esperienza in ruoli commerciali avendo ricoperto incarichi analoghi in aziende del lusso e dei servizi, in particolare nei settori dell’alta cosmetica e dell’hotellerie e Spa, dove ha maturato oltre 10 anni di know how in ruoli primari.