Festa della mamma: con un bacio aiuti il Centro Clinico NeMO

Dalla collaborazione tra il Centro Clinico NeMO e l’azienda di cosmetici We Make-up nasce il progetto #icoloridinemo per aiutare le donne con malattie neuromuscolari ad accettare le ricadute di queste patologie sulla percezione di sé. L’iniziativa parte con la campagna “Di che colore è il bacio per la tua mamma?”: basterà postare un bacio sui social network e l’azienda donerà 2 euro al progetto

Milano, 4 maggio 2018 – In occasione della festa della mamma, il Centro Clinico NeMO, centro multidisciplinare per le malattie neuromuscolari da sempre molto attento al benessere psicologico dei pazienti, e We Make-up, una startup innovativa italiana nata da una storia di 50 anni nella cosmetica, presentano il progetto #iColoridiNeMO, che coinvolgerà donne con queste patologie per lavorare sulla percezione di sé e della propria femminilità. A sostegno di questa iniziativa è stata lanciata la campagna “Di che colore è il bacio per la tua mamma?”: fino al 13 maggio sarà possibile mandare la foto di un bacio per la propria mamma sul sito www.icoloridinemo.it o pubblicarla sul proprio profilo instragram con #icoloridinemo, accompagnata da un messaggio a lei dedicato. Per ogni scatto inviato, l’azienda farà una donazione di 2 euro per sostenere il progetto, di cui saranno protagoniste cinquanta donne dai 15 ai 60 anni, tra pazienti e caregiver, che le coinvolga nell’esperienza di prendersi cura di sé e della propria femminilità, anche in relazione all’esperienza della malattia, per imparare a riconoscere nel proprio corpo i tratti della bellezza. Tutto questo attraverso il colore con i laboratori di make up.

Per favorire l’accesso, il sito della campagna (icoloridinemo.it) è stato realizzato per facilitare la navigazione ai non vedenti attraverso la lettura vocale dei contenuti e la visualizzazione dedicata per le persone con alterata percezione dei colori.