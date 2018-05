Caso molestie, Nobel 2018 per la Letteratura non sarà assegnato

La decisione è stata presa dalla commissione che si è incontrata a Stoccolma in seguito allo scandalo che ha coinvolto Jean-Claude Arnault, marito di una giurata, accusato di molestie da 18 donne

STOCCOLMA – Il Nobel 2018 non verrà assegnato. L’annuncio ufficiale è arrivato dall’Accademia svedese. Un lancio breve di agenzia dice che il prossimo premio Nobel per la letteratura sarà cancellato. “Il Premio Nobel 2018 per la Letteratura sarà assegnato e annunciato contemporaneamente a quello per il 2019“, ha annunciato l’Accademia in un comunicato.

Non è la prima volta che il Nobel per la letteratura viene annullato. Da quando esiste il premio, dal 1901, era già successo 7 volte, in periodi difficili per la storia europea: nel 1914, 1918, 1935 e poi dal 1940 al 1943.

Per l’Accademia di Svezia che assegna il prestigioso riconoscimento è un modo per rispondere allo scandalo che l’aveva travolta dopo che il marito di una giurata – Jean-Claude Arnault – era stato accusato di molestie sessuali da 18 donne e di aver ricevuto finanziamenti poco chiari da parte dell’Accademia al club culturale di sua proprietà, il Forum, un locale nel centro di Stoccolma, chiuso dopo le tristi vicende.

Tutto è iniziato a novembre scorso, quando molte donne hanno accusato di aggressioni sessuali il fotografo francese, che gestiva un progetto culturale finanziato dall’Accademia svedese. Diversi incidenti, ricorda la Bbc, sarebbero avvenuti in sedi di proprietà dell’Accademia, ma Arnault nega le accuse. Successivamente la poetessa Katarina Frostenson, moglie di Arnault e membro della commissione, è stata rimossa.

La giornata di oggi porterà nuovi dettagli.

Raffaella De Santis, Repubblica.it