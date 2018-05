Allarme Ue: “La prolungata incertezza politica italiana mette a rischio l’economia”

Tiene la crescita (+1,5%), calano debito e disoccupazione. Rinviato l’esame sui conti del 2018, ma in autunno servirà un intervento deciso sulla Finanziaria

Migliorano le previsioni di crescita, che – pur vedendo l’Italia in coda alla classifica europea – nel 2018 dovrebbe rimanere allo stesso livello del 2017 (1,5% del Pil). Diminuisce la disoccupazione (da 11,2% dello scorso anno a 10,8%) e anche il percorso del debito è in lieve calo (nel 2019 scenderà sotto quota 130%). Ma il protrarsi dello stallo politico rischia di mandare tutto all’aria. Finora molto cauta nei suoi giudizi, per evitare sgradite interferenze, la Commissione europea inizia a lanciare segnali d’allarme all’Italia. Nel documento che accompagna le previsioni economiche di primavera sono scritti nero su bianco i rischi a cui l’economia va incontro. Un «fate presto» per dire che il Paese non può permettersi di rimanere fermo altri mesi.

Secondo Bruxelles «i rischi per la crescita tendono al ribasso». E questo perché «l’incertezza politica è più pronunciata». Sin qui la fotografia dell’esistente, ma è nelle righe successive che l’Ue manda un messaggio chiaro: «Se prolungata, (l’incertezza politica, ndr) potrebbe rendere i mercati più volatili e incidere sul clima economico».

La Commissione annota che il 2017 si è concluso con un consolidamento della crescita, spinta dalla domanda interna ed esterna. La crescita all’1,5% ha anche permesso di ridurre il deficit strutturale (calcolato al netto del ciclo economico e delle misure una tantum), sceso a quota 1,7%. Una correzione che di fatto chiude il rischio di procedura di infrazione come anticipato da La Stampa. Discorso diverso per i conti del 2018: per l’anno in corso è previsto che il saldo strutturale resti stabile all’1,7%. Dunque la Commissione non vede la correzione dello 0,3% del Pil che aveva chiesto al governo. Teoricamente questo basterebbe per chiedere una manovra correttiva, ma il 23 maggio – quando verranno pubblicate le raccomandazioni agli Stati dell’Eurozona – Bruxelles si dovrebbe limitare a un rinvio. L’esame sui conti del 2018 verrà fatto a consuntivo, vale a dire il prossimo anno. Ma in quell’occasione verrà scritta nero su bianco la necessità di intervenire in modo deciso sulla prossima Finanziaria. Ecco perché Bruxelles non si augura una nuova campagna elettorale in autunno.

A livello di Eurozona e dell’intera Ue, il 2018 potrebbe portare a un leggero rallentamento della crescita, stimata al 2,3% del Pil, un decimo in meno rispetto allo scorso anno. Ma la Commissione vede il bicchiere mezzo pieno e si sofferma sul dato del 2017, anno in cui la crescita ha registrato «una velocità superiore alle attese»: il 2,4% è il più alto da dieci anni a questa parte. Certo, all’orizzonte non mancano le nuvole: «Non mancano i rischi – dice il vicepresidente Valdis Dombrovskis – ed è per questo che bisogna approfittare di questo periodo favorevole per rendere le nostre economie più resilienti». Per il suo collega Pierre Moscovici, «il rischio più grande che pesa sulle nostre prospettive ottimistiche è il protezionismo».

Tra le altre note positive, l’Ue registra il fatto che nessun Paese avrà un deficit superiore al 3% nel 2018. È la prima volta che accade dalla creazione dell’Unione economico-monetaria.

Marco Bresolin, La Stampa.it