I dipendenti di Alphabet, la casa madre di Google, guadagnano in media 197.000 dollari l’anno. Pur trattandosi del quarto compenso più alto fra le aziende quotate allo S&P 500, i dipendenti di Alphabet – riporta il Wall Street Journal – incassano in media il 18% in meno di quelli di Facebook, che hanno un salario medio di 240.000 dollari. Gli stipendi elevati dei due colossi mostrano la guerra in corso nella Silicon Valley per accaparrarsi e mantenere i migliori talenti.

