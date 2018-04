Salvini: “Trattative tra Pd e M5s? Stucchevole telenovela”

Salvini: “Vi immaginate cosa potrebbe combinare un governo Pd-Cinque Stelle sull’immigrazione? Io non oso farlo”

Matteo Salvini, parlando in una diretta Facebook davanti al Cie di Gradisca d’Isonzo, smonta così le trattative tra democratici e grillini per provare a creare un governo. E poi tuona: “O si governa con le idee premiate dagli italiani o meglio tornare a votare e chiudere la fiducia per governare da soli“.

In merito ai Cie poi il leader della Lega annuncia: “L’obiettivo è andare a governare per cambiare questo paese. Appena il Pd ed i Cinque Stelle finiranno questa stucchevole telenovela di un finto governo e finalmente potrà toccare a noi passare dalle parole ai fatti questi centri commerciali di carne umana saranno chiusi e sigillati”. E ancora: “Non capisco come i 5 stelle possano dialogare una settimana con il centrodestra ed una con il Pd per me la coerenza conta. Sono stato eletto con la Lega ed il centrodestra e sono alternativo alla sinistra. Io rispetto alle elezioni del mese scorso non cambio di un millimetro”.

Insomma, per Salvini Pd e M5s hanno “zero” possibilità di formare il governo. “È un accordo contronatura e una presa in giro nei confronti degli italiani. Fossi un elettore dei M5s avrei o problemi o vergogna”.

Le parole del leghista hanno scatenato la reazione del segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina. Che ha dichiarato: “Salvini dovrebbe solo tacere perché è colpa loro se siamo arrivati fino a qui dopo 50 giorni di tira e molla, di caos e di scontri. Lezioni da Salvini non ne prendiamo perché per altri due mesi ha raccontato agli italiani solo bufale”.

La legge sul conflitto di interessi? “Non è una priorità di questo paese”, ha dichiarato poi Salvini a margine di un evento a Spilimbergo (Pordenone), rispondendo a Repubblica tv. E alla domanda se si senta minacciato dalle tv di Berlusconi, Salvini ha risposto: “Ognuno è libero di scrivere e raccontare quello che vuole, assolutamente no. Non penso che in Italia ci siano rischi di questo tipo”. Infine sui retroscena che parlano dell’intenzione di mollare Berlusconi Salvini ha smentito: “No, non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora, non faccio come Renzi e Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado con quella squadra”.

Luca Romano, Il Giornale