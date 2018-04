Non è un bel periodo per Montella: il tecnico è stato esonerato dal Siviglia

Vincenzo Montella è stato esonerato dal Siviglia. La notizia era nell’aria dopo la sconfitta contro il Levante, è stata ufficializzata sul sito del club. Il tecnico, arrivato il 30 dicembre al posto di Eduardo Berizzo, paga gli scarsi risultati ottenuti nella Liga. Il club andaluso lo sostituisce con Joaquin Caparros, che guiderà la squadra fino al termine della stagione. L’allenatore campano, reduce dalla separazione con il Milan di qualche mese fa, incappa in un altro esonero. Assolutamente da dimenticare il percorso in Liga del Siviglia targato Montella: appena cinque vittorie dal debutto risalente al 6 gennaio scorso, quattro pareggi e ben otto sconfitte. Nelle coppe invece la squadra andalusa ha viaggiato a ritmi ben differenti, raggiungendo i quarti di Champions League e la finale di Coppa del Re, dove però è stata travolta dal Barcellona per 5 a 0.

