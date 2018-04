In Italia, è nata la nuova realtà dell’agripizzeria

Sono l’apoteosi del bio e del km 0. Piccole aziende agricole, o nuovi concept della ristorazione, che sfornano Margherite e Capricciose con le primizie dell’orto e i prodotti locali. Una filiera cortissima della pizza che parte dalle farine macinate a pietra e arriva all’olio d’oliva. E magari si spinge fino ai filari del luppolo, alle origini della birra artigianale.

Il mercato della pizza

In Italia tutto il mercato della pizza sfiora i 12 miliardi di euro e ogni giorno le 63mila pizzerie (compresi locali per l’asporto, taglio e trasporto a domicilio), ne sfornano 5 milioni. Per un consumo procapite di 7,6 chili. E non è solo un fenomeno commerciale: da qualche mese la pizza napoletana è patrimonio Unesco.

Il boom delle pizzerie agricole

Dalla Lombardia alla Calabria, ora è boom di agripizzerie. La formula funziona: richiama i foodie dei territori e mette all’opera grandi agrichef. Come il mastro pizzaiolo Giorgio Sabbatini (campione del mondo, il migliore a Milano presso Love It dove in una Margherita combina 10 varietà di pomodori) che per l’agripizzeria di Corte Fenilazzo, a Desenzano del Garda, ha studiato un impasto speciale, con farine multicereali e farina di tipo 1 macinata a pietra. Leggera, croccante, altamente digeribile. I formaggi utilizzati sono quelli che provengono dal caseificio aziendale.

Orto e farina

Farine antiche (farro e buratto), fior di latte bio e asparagi verdi di Badoere, in provincia di Treviso, da Terra Mare. A Mongardino (Asti), La Tomatica In Commedia è pizzeria con orto bio: fra le specialità l’impasto di Enkir, il cereale più antico al mondo, coltivato in alta Langa. La pizza manifesto è ai 4 pomodorini locali. Tra le varianti, quella con il prosciutto della Valle del Bembo. Gigi Pipa è la “Pizzeria con l’orto” di Alberto Morello a Este (Padova). Impasti a lunga lievitazione e prodotti di stagione.

La pizze dei territori

A Rosolina a mare, in provincia di Rovigo, la pizza a trancio di Stefano Vola (allievo del maestro panificatore romano Gabriele Bonci) ha il sapore del territorio (mozzarella di bufala trevigiana, prosciutto cotto di Vallebelbo, pesce locale). All’Albereta, il lussuoso resort Relais & Châteaux nel cuore della Franciacorta, Franco Pepe condensa i sapori delle colline lombarde e del lago d’Iseo: la sua CurteFranca è con flatulì della Val Saviore (formaggio SlowFood), pancetta steccata affumicata, fiordilatte del Casolare di Alvignano, battuta di broccoli e pistacchio, farina del Molino Piantoni. Ma il suo tempio gastronomico è Pepe in Grani a Caiazzo, in provincia di Caserta. Olive, pomodoro riccio, formaggi, arrivano in pizzeria dalla Piana di Monte Verna. Così, tra le tante, sforna Margherite “sbagliate”, con pomodoro riccio crudo, olio caiazzano e basilico, e le “Memento” con cipolle di Alife, crema di ceci e cicoria selvatica.

La Pomodoria di Gustarosso

Non più solo la degustazione in purezza del pomodoro, organizzata in tempi di raccolta nei giardini del San Marzano, dove ogni anno americani, nordeuropei, giapponesi studiano le antiche tecniche di coltivazione, sui 25 ettari lavorati a San Marzano, Lucariello e Corbarino. O la scuola di cucina contadina (GustarossoAcademy) della Valle del Sarno. I 50 agricoltori – Zi’ Gaetano, Zi’ Eduardo (88 anni), Zi’ Filomena, Zi’ Pasquale – riuniti nella cooperativa Danicoop, che coltivano l’antico pomodoro, presidio Slow Food, forniscono a Gennaro Salvo (che l’impasto lo fa a mano) la preziosa materia prima. Nel menù le pizze prendono il nome dai pomodori, che ne costituiscono l’essenza: il San Marzano, re dell’Agro Sarnese per la Margherita, il Lucariello per la pizza gialla, lo Spunzillo per la Marinara. E poi “e pacchetelle” (i filetti di pomodoro) per la Margerita inversa, la pizza con la scarola e quella con i friarielli, la classica Carrettiera. «Nella nostra Pomodoria la mano sporca di farina incontra quella che lavora la terra», spiega Paolo Ruggiero, appassionato comunicatore di Gustarosso.

Piantalo

In questi giorni 40 allievi della Pizza School di Amsterdam sono nei campi di contrada Faricella per “Piantalo”, un’iniziativa rivolta ai giovani degli istituti agrari della Campania, agli amici e ai clienti del pomodoro dell’Agro-Sarnese Nocerino, per una lezione dal vivo: trapianteranno le piantine della cooperativa. «Ancora un’occasione per proteggere e tramandare la tradizione del pomodoro San Marzano – conclude Ruggiero – tutelando gli agricoltori e la terra e promuovendo la scoperta del territorio».

Donata Marrazzo, Il Sole 24 Ore