Zobele Group si espande negli Usa

Zobele Group è leader mondiale nel business dei profumatori e degli insetticidi e un attore globale nelle categorie di prodotti per la cura della persona e di prodotti per il lavaggio e la cura dei tessuti. Il gruppo sta aprendo un nuovo stabilimento – il settimo nel mondo – negli Stati Uniti, a Garland in Texas. Si prevede l’avvio delle prime spedizioni nell’ultimo trimestre del 2018. Per il gruppo si tratta di una nuova linea in un settore, quello dei prodotti per il “Laundry Care”, che creerà un fatturato che si aggiunge a quello generato dalle produzioni degli altri sei stabilimenti. L’impianto è stato dimensionato per sostenere i programmi di crescita concordati con i clienti chiave di Zobele Group. Il processo di assunzione del team statunitense è già stato avviato e proseguirà nei prossimi mesi con l’obiettivo di reclutare persone di talento in grado di crescere al passo con l’espansione della struttura. «La nostra azienda – spiega Roberto Schianchi, CEO di Zobele Group – è particolarmente orgogliosa di questo nuovo passo strategico, che conferma la crescita continua del Gruppo, aprendo nuove opportunità per un ulteriore sviluppo globale».