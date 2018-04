Il primo maggio, CISAL sarà in Calabria accanto a FNSI

Il sindacato CISAL sarà il primo maggio a Reggio Calabria, per festeggiare la festa dei lavoratori accanto a FNSI, il sindacato unitario dei giornalisti. Le due organizzazioni si troveranno insieme a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria. Vi lasciamo con le parole del segretario generale di CISAL, nonché consigliere Nazionale di FNSI, Francesco Cavallaro che spiega il senso della loro presenza:”CISAL a Reggio Calabria il primo maggio, ospite della Federazione Nazionale Stampa Italiana, testimonia l’impegno della Confederazione a tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori, e in particolare la sua attenzione alla drammatica situazione occupazionale che colpisce oggi il Mezzogiorno. Ancora una volta, la CISAL sceglie una città del Sud per onorare la Festa del Lavoro. Neppure le più ottimistiche previsioni dell’Istat, che registrano nell’ultimo trimestre un leggero aumento dell’occupazione nel Nord e Centro Italia, riescono a strappare il Sud da una situazione di stagnazione che richiede più che mai politiche innovative, lavoro stabile ed equità sociale. Partecipando alla giornata organizzata dalla FNSI la CISAL, che da sessant’anni rivendica, in piena autonomia dai partiti politici, un trattamento dignitoso e più sicurezza per i lavoratori, mette le proprio forze a disposizione di un percorso concreto e condiviso che restituisca al Lavoro il valore primario che la Costituzione gli attribuisce”.