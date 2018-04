Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato l’informativa periodica “Funzioni giudiziarie”

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato l’informativa periodica Funzioni giudiziarie. Questo terzo numero verte sulla ricognizione dell’attività istituzionale svolta dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) e sulle tematiche di maggiore interesse e attualità nel settore. Nella sezione “Attività del CNDCEC” particolare attenzione è stata accordata alle iniziative avviate nelle materie dell’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie e dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012, con specifico riferimento alla costituzione di due Osservatori permanenti e all’inaugurazione della prima edizione del corso nazionale di perfezionamento per amministratori giudiziari. Come già fatto nella precedente Informativa, questo numero contiene una apposita sezione “Esecuzioni” dedicata alle tematiche del processo esecutivo, con un focus sul documento del CNDCEC e della Fondazione “Portale delle vendite pubbliche e vendite telematiche: prime indicazioni”. La sezione “Giurisprudenza e Prassi”, come di consueto, raccoglie una serie di pronunce giurisprudenziali relative ad alcune questioni controverse emerse con riferimento alle materie oggetto dell’area di delega. Completa l’Informativa la sezione “Novità” che raccoglie le notizie attinenti ai più recenti provvedimenti normativi di immediato interesse. L’informativa completa è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (www.fondazionenazionalecommercialisti.it).