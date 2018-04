Alle Bermuda per fare invidia: nasce la vacanza da sfoggiare sui social

Agenzia specializzata propone un pacchetto in compagnia di due note travel blogger per imparare tutti i segreti della fotografia formato Instagram: in programma sessioni dedicate, editing e focus su panorami e cibo

Non una stanza o una singola esperienza ma un’intera vacanza progettata col solo scopo di pompare la propria presenza sui social network. D’altronde, si sa, piattaforme come Instagram hanno mutato in profondità le dinamiche di viaggio, portando spesso le persone a scegliere anche in base agli effetti dei luoghi sulle proprie reti sociali. Adesso Cheap Caribbean, un’agenzia di viaggi molto particolari, ha deciso di costruire intorno a queste necessità (e ambizioni) un intero pacchetto vacanziero niente meno che a Bermuda, l’incantevole arcipelago da 300 isole e dominio britannico nel nord dell’oceano Atlantico, notissimo per le incredibili e lunghe spiagge di sabbia rosa come Elbow Beach e Horseshoe Bay.

La vacanza proposta, battezzata “Vacation Envy Package”, è dunque cucita su misura dei viaggiatori socialdipendenti. Tre notti che includono alloggio, sessioni fotografiche personali a misura di smartphone, spa e soprattutto una serie di corsi e tutorial tenuti da due influencer per svelare alle neofite social star i segreti del mestiere di stella digitale. Non solo: gli ospiti del tour riceveranno anche una guida ad hoc, un libro realizzato sempre dalle influencer coinvolte con una serie di consigli e suggerimenti da seguire nella vita reale per continuare a incrementare la propria visibilità su Facebook, Instagram & co. una volta tornati a casa.

Il costo non è poi da incubo: un migliaio di dollari, circa 800 euro, che include appunto pernottamenti, viaggi e trattamenti alla spa dell’Hamilton Princess & Beach Club di Pitts Bay Road. Ad essere state assoldate per il training sono gli influencer Nastasia Yakoub – nota su Instagram come @nastasiaspassport, forte di oltre 100mila follower, ma anche col profilo @DameTraveler da 440mila seguaci – e Jess Meyrick, da poco inserita fra le 100 influencer più popolari in tema di viaggi sempre sulla piattaforma di Kevin Systrom e fondatrice di un blog molto noto, The Wondering Dreamer. Oltre che instagrammer seguita da quasi 60mila appassionati.