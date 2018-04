La missione di Macron negli Usa: doni, complimenti e sorrisi in cambio di un sì sull’Iran

La cena a Mount Vernon apre la tre giorni americana del presidente francese. Che questa volta con la carta dell’amicizia spera di potare a casa dei risultati

Tappeto rosso, saluto militare e fanfara pronta a intonare l’inno francese e americano: l’accoglienza in pompa magna riservata al presidente Macron e a sua moglie Brigitte alla base aerea di Andrews, nel Maryland, è stata quella delle grandi occasioni, visto che si è trattata della prima visita di Stato del mandato di Trump. Il leader francese è sbarcato ieri negli Stati Uniti per un viaggio di tre giorni, durante i quali dovrà confermare la sua intesa con il presidente americano e, al tempo stesso, difendere le sue posizioni sui diversi dossier in agenda.

Una sfida cruciale per Macron, che per la prima volta si ritrova a testare la sua credibilità internazionale dinnanzi a un interlocutore apparentemente irremovibile.

Io e il presidente Trump “siamo i garanti del multilateralismo contemporaneo e credo che abbiamo molte decisioni importanti da prendere”, ha detto in francese Macron non appena sceso dalle scalette dell’aereo presidenziale. Una dichiarazione risuonata come un provocatorio annuncio politico vista la linea statunitense. Definendo il capo della Casa Bianca un paladino del “multilateralismo”, Macron ha voluto mettere subito le cose in chiaro, inviando un messaggio al suo omologo che intanto lo stava aspettando alla Casa Bianca.

Ed è proprio una volta arrivati alla residenza presidenziale che le due coppie hanno offerto alle telecamere e ai fotografi l’immagine perfetta della loro amicizia, con grandi sorrisi, pacche sulle spalle e reciproci scambi di complimenti. Quell’interminabile e fredda stretta di mano avvenuta lo scorso maggio in occasione del primo incontro tra i due a Bruxelles sembra essere ormai un ricordo lontano. Dopo essersi studiati, annusati e punzecchiati a vicenda, oggi i presidenti fanno a gara di complimenti reciproci. Un’amicizia che è stata suggellata definitivamente lo scorso luglio, quando Trump si recò a Parigi su invito del suo omologo francese per assistere alla parata militare della tradizionale festa per la presa della Bastiglia.

Eppure, i due leader sembrano essere quanto di più distante e diverso possa offrire lo scenario politico internazionale. Da una parte Trump, con la sua linea protezionistica e chiusa all’interno dei confini nazionali, imprevedibile nelle sue decisioni e inviso a buona parte dei partner internazionali; dall’altra Macron, dichiaratamente mondialista e orientato su un liberalismo a tratti sfrenato, posato nell’atteggiamento e sempre aperto al dialogo. A testimonianza di questo legame, prima di partire alla volta di Mount Vernon, storica dimora di George Washington dove si è tenuta la cena, Trump e Macron hanno piantato insieme nel giardino della Casa Bianca una quercia proveniente dalla foresta di Belleau, dove nel giugno del 1918, durante la Prima Guerra mondiale, si è tenuta una battaglia cruciale dove persero la vita più di duemila marines. Un dono simbolico portato da Macron che, oltre a ricordare gli storici legami tra i due paesi, è stato un chiaro riferimento ai temi ambientali e alla scelta di Trump di ritirare gli Stati Uniti dagli accordi sul clima di Parigi firmati nel 2015 dal suo predecessore, Barack Obama. Ma il rimando ai simboli storici è continuato anche durante la cena. Per non sfigurare dopo la serata organizzata sulla Tour Eiffel dal suo ospite lo scorso luglio, Trump ha scelto una location emblematica per le relazioni franco-americane. Mount Vernon, in Virginia, conserva ancora le chiavi della prigione della Bastiglia, regalate da Lafayette a Washington durante la Rivoluzione francese.

Clima, commercio internazionale, lotta al terrorismo e Siria: sono molti i temi che verranno affrontati nel corso dei colloqui, anche se quello sull’accordo del nucleare iraniano riveste un’importanza particolare. Secondo quanto previsto dal trattato firmato nel 2015, Teheran ha ridotto drasticamente le sue attività di arricchimento dell’uranio, permettendo controlli dei siti nucleari da parte dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (Aiea). Lo scorso gennaio Trump ha definito il testo come “il peggior accordo mai concluso dagli Stati Uniti”, evocando un possibile ritiro del suo paese che porterebbe a nuove sanzioni e all’interruzione del trattato. Il prossimo 12 maggio scadrà il termine ultimo per rinnovare la partecipazione americana.

Alle minacce è poi seguita un’escalation verbale tra Teheran e Washington, con Trump che ha definito la Repubblica islamica come una “dittatura” e il ministro degli esteri iraniano, Javad Zarif, che ha promesso “misure drastiche” in caso di rottura dell’accordo. Il tycoon ha attaccato a più riprese l’atteggiamento iraniano nello scacchiere mediorientale, denunciando le “attività destabilizzatrici” nella regione e le sue operazioni balistiche.

Per andare incontro alle posizioni statunitensi, la Francia si è interessata alla questione cercando di porsi come mediatore. Il capo della diplomazia francese, Jean-Yves Le Drian, si è recato a inizio marzo in Iran per discutere dell’accordo e frenare la sua influenza nell’area mediorientale, senza però ottenere risultati positivi.

In un simile contesto, Macron si farà portavoce della comunità internazionale per cercare di convincere il suo interlocutore a tornare sui suoi passi. Un compito arduo per il leader francese, che non sembra avere argomentazioni valide tra le mani. In un’intervista trasmessa da Fox News domenica, Macron ha affermato di non possedere “un piano B” da utilizzare nel caso in cui il tycoon dovesse mettere in atto le sue minacce. La sola strategia prevista dal presidente francese prevede la richiesta di “non abbandonare l’accordo perché non ci sono opzioni migliori”.

Intanto, cresce la preoccupazione delle altre potenze firmatarie come Russia, Gran Bretagna, Cina e Germania, nell’attesa che Trump faccia la sua prossima mossa.

Per il momento, l’idillio con il presidente americano non ha portato a Macron nessun risultato. Una tendenza che il capo di Stato francese cercherà di invertire nei prossimi giorni, anche in virtù dell’appoggio militare dato da Parigi all’operazione militare condotta in Siria al fianco degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Macron ha dimostrato di essere un alleato affidabile, capace di mantenere la parola data.

In questo contesto, il capo dell‘Eliseo avanzerà a Trump anche altre richieste riguardanti l’esenzione dell’Ue dai dazi doganali su acciaio e alluminio e il proseguimento dell’impegno militare americano in Siria.

Oggi, alla vigilia dell’atteso discorso che verrà pronunciato dinnanzi a Congresso, Macron si intratterrà nello studio ovale con Trump per un dialogo bilaterale. Il momento più importante della sua visita, da quale potrebbe dipendere il futuro di diversi dossier internazionali.

Danilo Ceccarell, HuffingtonPost