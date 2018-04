Beata Google: i suoi profitti sono aumentati del 73%

La casa madre Alphabet comunica conti record all’autorità borsistica degli Stati Uniti per i primi tre mesi dell’anno. L’ad: pronti a nuove acquisizioni. La norme più stringenti sulla privacy non hanno un impatto negativo, per il momento, sul bilancio

La crescita della pubblicità in Internet fa bene ai conti di Google e della “casa madre” Alphabet, che annuncia profitti in crescita del 73 per cento nei primi tre mesi dell’anno. Nella sua comunicazione all’autorità borsistica degli Stati Uniti – la Sec – Alphabet dichiara entrate nette a 9,4 miliardi di dollari (rispetto ai 5,43 dello scorso anno). La voce ricavi balza a 31,15 miliardi (erano 24,75 un anno fa).

I risultati sono superiori alle attese degli analisti, che guardavano con timore agli investimenti della società ad esempio nelle “nuvole web” dove trasferire i dati (cloud computing). Dimostrano peraltro che le norme sulla riservatezza dei navigatori, più stringenti ad esempio in Europa, non producono ancora effetti negativi sul bilancio.

Il timore di un impatto esiste tuttora, visto che la nuova normativa Ue può permettere ai navigatori di sottrarsi a forme personalizzate di pubblicità.

Va anche detto che Alphabet adotta una nuova contabilità che ridimensiona l’impatto degli investimenti in start up (come Uber Technologies Inc). Inoltre il margine operativo di Google si comprime rispetto a un anno fa. Conseguenza dei circa 2000 dipendenti che sono in carico all’azienda a Taiwan dopo l’investimento in Htc.

Il titolo della società è rimbalzato nell’ultima settimana, quando le prime indiscrezioni hanno fatto capire che la trimestrale sarebbe andata bene. Da inizio anno, invece, l’azione si era depressa di quasi il 3,5%.

Forte di questa copiosa liquidità, Ruth Porat spiega di vedere avanti a sé delle “oppurtunità eccitanti”. L’ad di Alphabet e Google, dunque, è pronto ad una nuova campagna di acquisizioni. Ma gli analisti raccomandano prudenza sia nella politica di premi ai dipendenti sia sul fronte delle spese per il diritti tv.

Spese che servono a mantenere alta la competitività di YouTube.

