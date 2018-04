Splende il sole su Coca-Cola: l’utile è salito a 1,37 miliardi di dollari

Coca-Cola chiude il primo trimestre con l’utile netto in rialzo a 1,37 miliardi di dollari, o 32 cent per azione, da 1,18 miliardi di dollari, o 27 cent per azione, dello stesso periodo 2017.

Escludendo alcune voci non ricorrenti, Coca-Cola registra un’utile per azione pari a 47 cent, poco sopra la stima degli analisti di 46 cent.

I ricavi sono diminuiti del 16% a 7,63 miliardi per effetto della cessione delle attività di imbottigliamento, ma sono comunque superiori alla stima degli analisti di 7,34 miliardi.

