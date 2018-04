‘Lo tengono alto artificialmente, non va bene’

“Sembra che l’Opec lo stia facendo di nuovo. Con quantita’ record di petrolio ovunque, comprese navi completamente cariche in mare, i prezzi del petrolio sono tenuti artificialmente molto alti! Non va bene e non sara’ accettato!”: lo afferma il presidente americano Donald Trump in un tweet.

Ansa