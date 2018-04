Quali sono i numeri che contano per Netflix?

Nei conti di Netflix c’è un numero che per Reed Hasting è più importante degli altri. «Senza dubbio guardo agli utenti – risponde subito il numero uno della più popolare piattaforma tv di streaming del mondo -. Guardo alla crescita del nostro pubblico. Siamo arrivati a 125 milioni». Arrivato a Roma per presentare il “palinsesto” europeo (10 nuovi progetti di cui sette nuove serie) è certamente oggi più che mai il sorvegliato speciale per tutti gli attori del mondo dei media. I suoi utenti corrono più suoi investimenti e dei suoi ricavi. Lunedì, nonostante l’aumento del prezzo dell’abbonamento, ha pubblicato la più forte crescita degli utenti da quanto decise di quotarsi sedici anni fa. Da allora la Borsa continua a premiarlo trimestrale dopo trimestrale portandolo a raggiungere una capitalizzazione di 140 miliardi di dollari. Come ripete spesso è anche una questione di velocità. Anzi, è forse tutta una questione di velocità.

Negli ultimi dodici mesi il cash flow generato è risultato negativo per 1,8 miliardi di dollari. «Spendiamo molto – ricorda Hasting – perché serie tv come House of Card hanno alti costi di produzione. Il nostro business si basa su forti investimenti e il risultato arriva solo quando la serie viene pubblicata sulla piattaforma». Per una azienda che cresce così rapidamente le percentuali di nuovi utenti che si aggiungono alla piattaforma è sempre più critico. «Investiamo 8 miliardi di dollari sul contenuto quest’anno e investiamo 1,3 miliardi di dollari in tecnologia e sviluppo – precisa il capo di Netflix – . Nei prossimi anni – osserva Hasting – prevediamo di continuare a crescere come spettatori in linea credo con le previsioni degli analisti. Ma per capire se aumenteremo gli investimenti bisognerà aspettare. Tutto dipenderà da quanto cresciamo quest’anno».

Cosa farà Reed Hasting da grande se lo chiedono ora Disney, Apple, Fox. Le mosse di Hasting vanno viste alla luce del deal fra Disney e 21st Century Fox o di Comcast-NBC per l’acquisizione di Sky. E è sicuramente in questa logica che vanno letti altri deal degli ultimi anni a partire dalla stessa acquisizione di NBC Universal da parte di Comcast. Il rischio è che da qui a cinque anni tutti i più grossi si ritroveranno a usare internet e lo streaming come prima piattaforma di distribuzione di contenuti

«È problema di chi ha successo – sorride sornione – tutti vogliono fare quello che hai sempre fatto. Ora su internet c’è Apple, Disney e Fox tutti i produttori. Sono arrivati tutti. Quello che dobbiamo fare e rimanere concentrati su quello che facciamo meglio ed è produrre contenuti originali e show». Come dire, restiamo una tv globale che si occupa di film e show. Per vincere Netflix è obbligata a correre, annunciando anno dopo anno nuovi contenuti e continuando a lanciare sempre un po’ più in là palla.

Luca Tremolada, Il Sole 24 Ore