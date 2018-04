Venerdì 4 maggio si terrà, a Roma, il vernissage della mostra “Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo”

Venerdì 4 maggio a Roma, alle ore 17.00 presso il Museo di Roma in Trastevere, ci sarà il vernissage della mostra Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo. Cos’è Dreamers? È un percorso fotografico e multimediale per raccontare un anno di snodo per la vita politica e istituzionale, insieme ad aspetti della società e del costume, dalla dolce vita alle imprese sportive, senza dimenticare la vita quotidiana, la tecnologia, il cinema e la musica. La mostra, che nasce da un’idea di Riccardo Luna, il direttore di Agi, e curata a quattro mani con Marco Pratellesi, condirettore dell’agenzia, disegna un vero e proprio percorso nell’Italia e nel mondo del 1968: un racconto per immagini e video degli avvenimenti di quell’anno per rivivere, ricordare e ristudiare quell’affascinante storia che ha messo le radici dell’odierno. L’evento sarà diviso in due parti: la prima è legata al racconto della mostra, mentre la seconda è legata ad un aspetto piacevolmente ludico: ci sarà un cocktail party, che vivrà dell’intrattenimento musicale della Ladies & Gentleman Orchestra. Noi vi suggeriamo di partecipare al vernissage, perché avrete l’opportunità di vedere un piccolo gioiello artistico che celebra il (per taluni mitico e per altri malefico) sessantotto.