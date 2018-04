Prossimamente ci sarà, alla Fiera di Forlì, l’Expo Elettronica

Alla Fiera di Forlì il 5 e 6 maggio torna l’appuntamento di primavera con Expo Elettronica, l’evento consumer di riferimento ed incontro, prima della pausa estiva, per tutto il Centro Nord Italia.

Sono attesi oltre 150 operatori provenienti da tutta la Penisola con migliaia di articoli di elettronica ed informatica, di consumo e professionale.

Tra gli articoli più gettonati fra quelli proposti nella due giorni forlivese, i device elettronici di ogni tipo: pc, smartphone, tablet, periferiche multimediali, home entertainment, video sorveglianza, domotica, piccoli elettrodomestici e molto altro, approfittando della scontistica presente sulla maggior parte degli articoli, che raggiunge anche l’80% rispetto ai prezzi di mercato anche fra i materiali di consumo.

Gli amanti del ‘archeologia tecnologica’ si incontrano nel mercatino dell’usato elettrico elettronico, dove scovare il pezzo introvabile per ridare vita alla macchina obsoleta ma ancora funzionante, componentistica, radio, hi-fi, valvole, accessori, ricambi, riviste, materiali di recupero e molto altro per tutti i cultori del passato prossimo e remoto.

Ma Expo Elettronica guarda soprattutto al futuro, al mondo della scuola e dei giovani con una serie di appuntamenti dedicati.

Novità di questa edizione è il Makey Makey Contest che vede nuovamente in esposizione alcune delle squadre, tra cui la vincitrice, del Dolomiti Make a world 2018 dove saranno presentati tutti i progetti realizzati interamente in open source; è inoltre prevista una videoconferenza dalla Nuova Zelanda con David Cuartielles, membro del team di inventori della Makey Makey.

La tappa forlivese di Expo Elettronica ospita anche le Finali Nazionali delle Olimpiadi Robotiche, organizzate da Blu Nautilus, in collaborazione con il Makerslab di Forlì: un contest tra tutti gli Istituti Superiori vincitori delle singole tappe, svoltasi durante l’anno, in tutta la penisola.

Il torneo verte su tre tipologie di gara: line-follower (i robot in autonomia, utilizzando dei sensori agli infrarossi, seguono un tracciato disegnato su una pista), robot-calcio (robot, pilotati con un tablet, si sfidano in una partita a calcetto) ed infine mini-sumo (i robot in autonomia, cercano l’avversario con un sensore agli ultrasuoni e lo spingono giù dal ring). Tutte le scuole ammesse alla finale riceveranno un premio di partecipazione.

‘Madrina’ dell’evento è LaSabri, la youtuber più amata del web, presente in fiera sia sabato che domenica per un grandissimo Meet & Greet dove incontrerà tutti i followers.