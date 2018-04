L’8 maggio, Firenze ospiterà il convegno “Moda. L’italia fa scuola”

Vogliamo suggerirvi di presenziare al convegno che si terrà l’8 maggio, in Firenze. Il convegno, intitolato “Moda. l’Italia fa scuola”, si pone il problema della formazione nel mondo della moda. L’urgenza dell’incontro è di rafforzare la moda italiana in un’ottica di sistema, valorizzando le eccellenze nazionali e aumentando il prestigio dell’Italia sui mercati internazionali. Il convegno si terrà nella Borsa Valori (la trovate in piazza Mentana, 2). Ci saranno grandi nomi come Carlo Capassa (Camera nazionale della moda italiana) e Laura Lusardi (Max Mara). All’interno dell’incontro ci sarà la presentazione del Manifesto per l’alta formazione di moda. Se il tema vi stuzzica e vi fidate del nostro suggerimento, e quindi volete partecipare al convegno, dovete iscrivervi online a questo link http://82.190.100.192/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=B18009&Lang=IT. Questo metodo internettiano, che ad alcuni può apparire increscioso, è dato dal numero limitato di posti. Comunque avete tempo per pensarci: il 30 aprile è l’ultimo giorno utile per iscriversi.