Alla galleria Svettini, in Milano, potete ammirare il “paesaggio” di Claudio Granaroli

Amanti dell’arte e non, vogliamo invitarvi a visitare un momento artistico che attiene ad una mescolanza tra antico e nuovo. Alla galleria Svettini in Milano (la trovate in via Gerolamo Morone, 6), potete guardare il “paesaggio” di Claudio Granaroli. Egli è un superbo pittore milanese che è uscito dalla gabbia del vero per realizzare una personale arte patafisica, in grado di imporre la propria personalità. Avete tempo fino al 6 maggio, poi il “paesaggio” andrà a dimorare altrove. Non perdete l’occasione di vedere un segno di rottura del consueto.