Meteo, temperature quasi estive in tutta Italia: venerdì il picco di caldo

L’anticiclone Apollo che attraversa il nostro Paese provoca un vero e proprio assaggio d’estate: previsti picchi fino ai 30 gradi sulle valli del Trentino e tra i 28 e i 24 tra Milano, Torino, Firenze, Roma e Napoli. E l’afa non risparmia neanche gran parte dell’Europa

ROMA – È arrivata puntuale oggi, come era stato preventivato, una ventata di primavera in tutta Italia. L’anticiclone europeo Apollo, che non a caso ha preso il nome del dio greco del Sole, è arrivato a scaldare tutto il Paese, alzando un po’ ovunque le temperature. Ma il sole che Apollo ha trasportato sul suo carro è più caldo del previsto. Così, più che di primavera in anticipo, si può parlare di un vero e proprio assaggio d’estate, in Italia ma anche in mezza Europa.

Se ne sono accorte le zone alpine, ma anche Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e tutto il centro Italia. Le temperature sono andate infatti ben oltre le medie stagionali. E quello di oggi non è nemmeno il picco della settimana.

Secondo il team de ilMeteo.it sarà venerdì 20 aprile la giornata più afosa: l’anticiclone infiammerà soprattutto le regioni settentrionali, dove si registreranno le temperature più alte. Tra i 26 e 28 gradi su quasi tutte le città della Pianura padana, come a Milano e a Trieste; 25 gradi a Torino e Bologna, 27 a Firenze, 24 a Roma e 25 a Napoli. Si parla addirittura di 30 gradi sulle valli del Trentino. Insomma, numeri da estate.

Apollo dunque si appresta a conquistare tutta l’Italia, o quasi: sta facendo più fatica infatti a raggiungere alcune zone del Sud, soprattutto sulle coste adriatiche e tirreniche, dove tra oggi e domani le colonnine di mercurio non supereranno i 20/22 gradi.

“Anche sabato le temperature si manterranno più o meno su questi valori – spiega Antonio Sanò, direttore del sito – anche se subiranno una leggera diminuzione, un calo che si farà sentire maggiormente domenica, segnatamente al Centro-Sud”.

Come detto, però, l’ondata estiva di questi giorni non interesserà solo l’Italia. In gran parte dell’Europa sono state oltrepassate le medie stagionali. Sia sotto la Tour Eiffel che all’ombra del Big Ben obbligatorie maniche corte e occhiali da sole: colpa (o merito) dei 29 gradi raggiunti a Parigi e dei 27 di Londra.

L’anticiclone Apollo continuerà ad attraversare l’Italia e parte dell’Europa fino al weekend e, in alcune zone, anche all’inizio della prossima settimana. Le temperature, poi, si mitigheranno.

