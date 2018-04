L’allarme di Confindustria: “Il pil italiano è rallentato nel primo trimestre”

Gli economisti di Confindustria vedono una “Italia sotto le attese a inizio 2018”. “Crescono i rischi per l’economia mondiale e l’Italia rallenta nel 1° trimestre” è la sintesi della “congiuntura flash” del centro studi di via dell’Astronomia. Dopo la produzione industriale che “ha sorpreso al ribasso a febbraio” e la “lieve flessione” degli ordini per l’industria”, “rimane il trend di crescita” ma “ciò – avverte Confindustria – potrebbe determinare una frenata del Pil nel primo trimestre dopo il +0,3% nel quarto del 2017”.

ANSA