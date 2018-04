Chi più, chi meno, ama arredare la propria casa. Volete scoprire quali sono i gusti preminenti? Leggete

Trovaprezzi.it, ha elaborato l’Osservatorio “Arredo Casa” da cui emerge che nei primi 3 mesi dell’anno gli italiani hanno effettuato oltre 4 milioni di ricerche nella macro categoria “Casa e Giardino”.

L’analisi, realizzata su un campione di 2 milioni di utenti che hanno navigato dal 1° gennaio al 1° aprile almeno una volta nella categoria, mostra un aumento del 19% delle ricerche nell’ultimo anno (erano circa 3 milioni e 290 mila nel 2017). Complici anche le numerose fiere in Italia e all’estero dedicate al design, come la celebre manifestazione del Salone del Mobile che si terrà a Milano dal 17 al 22 aprile, è il segno evidente del crescente interesse degli italiani per il settore.

Cambiano stili, gusti e abitudini, ma gli italiani non rinunciano a rifare il look della propria casa; nella scelta di mobili, allestimenti e arredamento di sale e cucine consultano il web alla ricerca di idee, novità, ma anche risparmio e convenienza.

Mobilio (oltre 1 milione e 770 mila ricerche, pari al 45% sul totale) e arredo bagno (oltre 1 milione, pari al 25%) sono i prodotti più ricercati, seguiti da illuminazione (18%) e letti (11%).

Tra le sottocategorie si distinguono anche tavoli e sedie (15%), complementi d’arredo (9%), prodotti zona notte (8%), seguite da materassi, poltrone e divani (entrambe con il 7% delle ricerche).

In fatto di preferenze emergono alcune curiosità e divergenze tra universo femminile e maschile. Gli uomini orientano le proprie ricerche maggiormente verso l’arredamento bagno e nella scelta delle luci: prediligono la comodità di vasche idromassaggio o saune finlandesi (55% di ricerche nella categoria arredo bagno rispetto al 45% di quelle femminili); le donne sono più attente alla scelta di mobili (63% delle ricerche), come librerie autoportanti o tavoli artistici in legno, ma anche letti (54%), quadri e stampe da pareti (62% delle ricerche); amano meno gli oggetti di antiquariato, maggiormente preferiti da gli uomini (52% delle ricerche).

