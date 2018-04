Roadhouse fa tris: sono stati aperti tre nuovi ristoranti

Tris di aperture per Roadhouse Restaurant, la steakhouse tutta italiana del Gruppo Cremonini. Oggi ha aperto un nuovo ristorante a Vigevano (PV), in Viale Artigianato 95 (SP 494 Vigevanese): è il locale n. 116 della catena e si va ad aggiungere a quello appena aperto a Catania ed a quello che verrà inaugurato il prossimo 24 aprile ad Ascoli Piceno.

Il nuovo ristorante di Vigevano ha 170 posti a sedere, un ampio parcheggio con oltre 70 posti auto e dà lavoro a 35 giovani. Il ristorante offre le innovazioni tecnologiche comuni a tutti i Roadhouse: il WIFI gratuito e la possibilità, tramite l’APP Roadhouse, di utilizzare la fidelity card per ottenere sconti e promozioni esclusive, oltre a pagare tramite smartphone evitando la fila in cassa. Inoltre per tutti i bambini sarà a disposizione l’innovativa area kids, con giochi interattivi dove potranno divertirsi in tutta sicurezza.

Il ristorante di Catania è stato aperto presso il Centro Commerciale “Porte di Catania”, in Via Gelso Bianco 192, ed è il secondo in Sicilia, dopo quello di Palermo inaugurato due anni fa.

Il nuovo locale di Ascoli Piceno è invece il 5° nelle Marche: il ristorante verrà aperto presso il Centro Commerciale “Città delle Stelle” (Via Mutilati e Invalidi del Lavoro 106).Con queste nuove tre location i ristoranti Roadhouse diffusi in Italia saliranno a 117, distribuiti in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio e Sicilia. Ciascun locale offre un’esperienza unica nella degustazione delle migliori carni alla griglia e degli altri componenti del ricco menu. Il tutto condito da un attento e accurato servizio al tavolo e dalle migliori opportunità offerte anche dalla Roadhouse Card, con tutti i vantaggi esclusivi per la community, che ad oggi con un incredibile successo ha già superato il milione di iscritti.

I ristoranti Roadhouse sono aperti al pubblico 7 giorni su 7, a pranzo dalle 12.00 alle 14.30 ed a cena dalle 19.00 alle 23.30. Il menu prevede un vasto assortimento di piatti unici a base di carne alla griglia (Ribeye, New York Strip, Filet Mignon, T-Bone Steak, hamburger, ecc.), accompagnati da un’ampia scelta di contorni e seguiti da una ricca varietà di dessert.

Il prezzo medio a persona è compreso tra i 17 e 19 Euro.

Nel 2017 Roadhouse, con oltre 2.800 dipendenti, ha realizzato un fatturato di 150 milioni di Euro.