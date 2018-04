Parla il re di OnePlus: “I nostri smartphone li vendiamo al minor prezzo possibile”

Abbiamo incontrato Pete Lau, amministratore delegato della startup cinese nata appena quattro anni fa. Dal 2014 produce telefoni dalle caratteristiche ai vertici ma alla metà del prezzo di quelli più blasonati. “Un’ossessione per i dettagli e l’aver rinunciato al marketing e alla pubblicità tradizionale. Ecco perché ci riusciamo”, racconta. La sua compagnia ha raddoppiato il fatturato nel 2017 toccando quota 1,7 miliardi di dollari e ora si prepara a lanciare un nuovo modello, il Oneplus 6, più potente di tutti gli altri sul mercato e sotto i 500 euro

Ha appena quattro anni, ma gioca fin dall’inizio a fare il Davide che combatte contro tanti Golia. Ecco la missione della OnePlus, startup cinese di Shenzhen. Ed è per questo che i suoi smartphone sono diventati di culto: vogliono far piazza pulita dei modelli blasonati offrendo un’alternativa dalle caratteristiche ai vertici ma ad un prezzo ben più basso. Abbiamo incontrato Pete Lau, cofondatore e amministratore delegato di questa compagnia che nel 2017 è riuscita a raddoppiare il fatturato toccando quota 1,7 miliardi di dollari. Proprio mentre si avvicina il lancio del OnePlus 6, l’ultimo modello dotato al solito di seistema operativo basato su Android. Dovrebbe esser presentato nei prossimi giorni e sembra virare decisamente verso le forme dell’iPhone X stando alle indiscrezioni, come già fatto dal P20 di Huawei e dallo Zenfone 5 di Asus.

“Nel 2013 guardavo gli smartphone nei negozi ma non c’era nulla che potesse competere con l’iPhone nel mondo Android”, racconta Lau. “E invece era quello che stavo cercando. Erano già venti anni che lavoravo nel campo della tecnologia di consumo, pensai allora con il mio socio Carl Pei, che nel mondo ci dovevano essere altre persone come noi che non aspettavano altro che avere un’alternativa alla Apple”. Lau comprende l’inglese ma preferisce non parlarlo. E’ un signore cortese di quarantadue anni con il quale non deve esser facile lavorare. Una volta, si narra, quando dirigeva la divisione dei lettori blu-ray della Oppo, colosso cinese dell’elettronica, gettò in terra un nuovo modello davanti a tutti perché a suo parere era stato realizzato male. “E’ vero, l’ho fatto”, ammette composto. “E continuo a farlo di tanto in tanto alla OnePlus, soprattutto nel nostro reparto di ricerca e sviluppo.

In un settore senza più visionari, dove l’unica corsa alla quale vogliono tutti partecipare è quella dell’alzare i prezzi, Pete Lau e Carl Pei nel 2014 si sono presentati con un paio di intuizioni semplici: niente marketing tradizionale, poca pubblicità, solo vendite online e qualità alta, “accontentandosi” di margini di guadagno minori rispetto a quelli di giganti. Il primo OnePlus costava meno di 300 euro e aveva davvero poco da invidiare ai modelli di punta degli altri.

Ma anche Lau e Pei nel tempo hanno cominciato ad alzare il prezzo dei loro telefoni, facendo storcere il naso ai primi seguaci della OnePlus. “In genere partiamo sempre da quel che vorrei avere sullo smartphone. Poi cerchiamo di arrivare al minor prezzo possibile. Il modello però deve essere sostenibile per una compagnia: abbiamo deciso di non spendere solidi in pubblicità e di vendere online, abbattere le spese del marketing e quelle relative alla distribuzione nei negozi ci permette di esser quel che siamo, ma non possiamo andare in perdita”.

Con il 5, nel suo piccolo uno degli smartphone più interessati del 2017, si è superata la soglia dei 500 euro. Il rischio è evidente: l’identità della OnePlus deriva dal differenziarsi dalle strategie dei colossi. Se dovesse imitarli, finirebbe per diventare una fra tante. Del 6 si dice avrà il processore Snapdragon 845, lo stesso montato nella versione americana del Samsung S9 per intenderci, con il chip grafico Adreno 630. Il modello di punta sarà dotato di ben 8 gigabyte di memoria ram e 256 gigabyte di spazio per l’archiviazione, anche se è probabile ci saranno altre versioni con 6Gb di ram e 128Gb di spazio. Doppia la camera posteriore: 16 e 13 megapixel, più quella frontale da 13. Lo schermo infine dovrebbe essere da sei pollici con risoluzione full hd+ come quello del P20 della Huawei. Stando ai primi benchmark che iniziano a circolare, il OnePlus 6 è superiore in potenza sia all’S9 sia all’iPhone X. I prezzi? Meno della metà: si ipotizza dai 450 ai 550 euro secondo le versioni.

Quanto basta per continuare a ottenere buoni risultati anche negli Stati Uniti, dove il 5T è andato esaurito, e dove Huawei ha non pochi problemi. Tre agenzie come Fbi, Cia e Nsa, l’hanno accusata assieme a Zte di essere pericolosa, potenzialmente capace di spiare il Paese per conto di Pechino attraverso le sue reti e i suoi smartphone. Quando chiediamo a Lau cosa ne pensa, lui si trincera dietro una sorta di no comment: “Non è una domanda semplice alla quale rispondere nella mia posizione. Siamo negli Stati Uniti da quattro anni e preferisco concentrarmi sui nostri obbiettivi commerciali”. Ma intanto il OnePlus 6, oltre ad assomigliare anche lui terribilmente all’iPhone X, arriva proprio mentre Huawei ha fatto la stessa mossa ma chiedendo ben 679 e 899 euro, secondo le versioni. E anche il P20 ha un display full hd+, quindi inferiore per definizione e qualità a quelli dei modelli di punta di Apple, Samsung, Lg o Google. “Si tratta di bilanciare le cose per offrire il massimo possibile riscendo però ad avere telefoni molto curati e comunque abbordabili”, si giustifica il Ceo di OnePlus. “La differenza fra i nostri schermi e quella degli altri è a mio parere inavvertibile. E poi una risoluzione full hd consuma meno le batterie rispetto al 2k e questo è un vantaggio non da poco”

Gli domandiamo cosa pensa dell’intelligenza artificiale. Oltre alla moltiplicazione delle fotocamere sul retro, sui telefoni si son visti comparire dei processori dedicati all’Ai. Ma nessuno ha mai capito a cosa servano all’atto pratico. “Non bisogna inseguirle le mode, casomai cercare di capire come le nuove tecnologie potrebbero aiutare le persone. L’Intelligenza artificiale ha delle potenzialità, basta che non diventi puro marketing. Una Ai può esser utilizzata per accendere lo schermo intuendo come lo stiamo muovendo ad esempio. La mia idea nel tempo non è cambiata: concentrarsi sul design, su un’interfaccia senza asperità, sulle prestazioni. E poi aggiungere solo quel che è davvero utile”.

Prima di salutarci, un’ultima domanda: dove si vuole spingere con la sua OnePlus? “Ogni anno è più difficile del precedente”, risponde Lau ridendo. “Più cresci, più aumenta la pressione e le responsabilità. Vorrei costruire un’azienda sana e con una crescita sostenibile. Ma non so se è un obbiettivo vero e proprio, forse è più una filosofia di fondo da applicare giorno per giorno”.

Jaime D’Alessandro, Repubblica.it