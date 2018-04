La dea bandata bacia sempre i giocatori del lotto e 10elotto

Scusateci se vi sembriamo brutalmente sinceri, ma proviamo un’invidia sfacciata per i numerosi vincitori del Lotto e 10elotto. Non c’è che dire: la dea bendata va matta per questo tipo di giocatori. Se li sbaciucchia di continuo in questo tempo di filarino perenne, che vede beneficiare i tanti che scelgono il Lotto e il 10elotto. Pensate, anche ieri è stata una giornata dove il successo ha potuto issare il vessillo del suo dominio. Ieri, il gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia – per un totale di 6 milioni e 400mila euro – ed in particolare in Piemonte dove un giocatore di Torino ha realizzato una vincita di ben 216.600 euro. Il fortunato ha giocato una schedina Lotto Più: ha scelto la ruota di Torino, centrando 6 ambi, 4 terni e 1 quaterna. È stato quindi in grado di vincere su ben 11 sorti grazie ad una indovinata ripartizione della propria giocata. Nel gioco del 10elotto si è ripetuto lo stesso fortunato copione: ieri, le giocate vincenti hanno superato la vetta di 3 milioni e 900mila. Vi segnaliamo le più significative. Un giocatore di Atessa (è un comune della provincia di Chieti), con una schedina di 3 euro, ha vinto 50mila euro. Una situazione identica è avvenuta anche a Roma: stessa giocata e medesima cifra vinta.