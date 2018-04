Addio a Barbara Bush, moglie e madre di due presidenti: era la nonna d’America

Aveva 92 anni. Diede alla vita 6 figli ed era sposata con George H.W dal 1945

Addio a Barbara Bush, popolare moglie di un presidente degli Stati Uniti e orgogliosa madre di un altro. È morta nella sua casa di Houston, in Texas, all’età di 92 anni circondata dai familiari. Domenica scorsa aveva deciso di rinunciare alle cure mediche. Occupa un posto speciale nella storia degli Stati Uniti: è l’unica donna ad aver assistito al giuramento da presidente sia del marito, George H.W. Bush, numero 41, e sia del figlio, Geroge W.Bush, numero 43. Abigail Adams, first lady dal 1797 al 1801 con il consorte John Adams, il secondo presidente americano, è morta prima che il figlio John Quincy Adams, venisse eletto alla Casa Bianca nel 1824. Barbara Bush, è stata first lady dal 1989 al 1993. Soffriva di broncopneumopatia ostruttiva.

Sposata da 73 anni

A gennaio Barbara e George H.W. Bush avevano festeggiato il loro 73esimo anniversario di matrimonio. Il figlio Jeb, governatore della Florida dal 1999 al 2007, ha tentato la corsa alla Casa Bianca ma ha avuto la peggio alle primarie repubblicane contro Donald Trump. Matriarca di una dinastia di politici repubblicani, l’ex first lady non ha esitato a definire Trump un misogino e un mercante d’odio. «Ha detto cose terribili sulle donne, cose terribili sui militari. Non capisco come la gente possa stare con lui», ha attaccato Barbara in un’intervista alla Cnn. È stata protagonista con il marito di quattro campagne presidenziali: nel 1980 quando il marito corse nel ticket Gop (Grand Old Party) come vice di Ronald Reagan, nel 1984 quando corsero per la rielezione, nel 1988 quando Bush padre si è candidato alla presidenza e nel 1992 quando ha tentato il secondo mandato. È poi scesa in campo per il figlio George W. Bush nel 2000 quando venne eletto governatore del Texas e ha sostenuto Jeb Bush contro Trump. È stata un asset politico per tutta la famiglia. Un sondaggio del 1999 rivelò come il 63% degli americani avesse un’opinione positiva di lei e solo il 3% negativa. Il suo nome in codice, per i servizi segreti, era Tranquility.

Combattiva “volpe argentata”

Barbara Bush si definiva «la nonna d’America» ma veniva chiamata la «volpe argentata» per la sua acutezza e per i suoi capelli diventati presto bianchi dopo la morte di una dei suoi 6 figli, Robin, uccisa dalla leucemia all’età di 3 anni. Nota anche come «l’enforcer», la responsabile del rispetto delle regole, ha promosso l’alfabetizzazione mentre era first lady. Prima che il figlio Jeb si candidasse per la presidenza, disse che di Bush alla Casa Bianca ce ne erano stati abbastanza. Poi però fece campagna per lui che finì solo quarto alle primarie Gop. Era pronta a fare di tutto per sostenere l’amministrazione del marito ma avvertendo che non si sarebbe mai tinta i capelli, che non avrebbe mai cambiato il suo guardaroba o perso peso. La sua influenza sul marito è stata importante anche se non tangibile come nel caso di Hillary Clinton o Nancy Reagan. «Bisogna avere influenza – ammise Barbara nel 1992 – se si è sposati da 47 anni e non si ha influenza penso che si sia in guai seri».

Discendente di un presidente

Barbara Bush era nata a New York l’8 giugno del 1925. Era la terza figlia di Pauline Robinson e Marvin Pierce. Il padre era un editore e la madre era figlia di un giudice della Corte Suprema dell’Ohio. Uno dei suoi antenati è Franklin Pierce, 14esimo presidente degli Stati Uniti. Ha frequentato la Rye Country Day School tra il 1931 e il 1937. È stata studente nelle prestigiose Hashley Hall School e a Yale.

L’uomo della sua vita

Barbara Bush ha incontrato l’uomo della sua vita durante un ballo di Natale nel 1941 in un country club di Greenwich, nel Connecticut, dove George Bush è cresciuto, figlio di un executive di Wall Street poi diventato senatore. Lei aveva appena 16 anni e lui 17. Dopo un anno e mezzo – e tante lettere d’amore – si sono ufficialmente fidanzati, prima che George Bush si arruolasse nella Navy come pilota e andasse a combattere durante la seconda guerra mondiale. Al suo ritorno, da eroe di guerra dopo essere stato abbattuto dai giapponesi, si sono sposati, nel 1945, trasferendosi in Texas dove George lavorava nel settore del petrolio.

Le sue memorie

«Voglio essere ricordata come moglie, madre e nonna», scrisse in «Barbara Bush: a memoir» uscito nel 1994. Sarà seppellita a College Station, in Texas, sede della biblioteca museo sulla presidenza di Bush padre dove riposa anche la figlia Robin.

