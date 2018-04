La carta di Fabriano diventa a stelle e strisce: Fedrigoni cede al fondo statunitense Bain Capital

Accordo da 600 milioni. Il presidente: «Da 130 anni non abbiamo mai mollato, siamo sopravvissuti a guerre mondiali e crisi. Ora è il momento di terminare la nostra missione»

Un altro marchio italiano diventa proprietà di investitori stranieri. Le cartiere di Fabriano, controllate dal Gruppo Fedrigoni, sono state acquistate dal fondo statunitense Bain Capital. Chiara Medioli, futuro vicepresidente dell’azienda veronese, reinvestirà il 10% del capitale della società. Il costo dell’operazione è di 600 milioni di euro. Famosa in tutto il mondo per la fabbricazione dei fogli da disegno, Fedrigoni S.p.A. ha stabilimenti in Italia, Spagna e Brasile ed è l’unico produttore italiano della carta filigranata dell’euro accreditato dalla Bce. La società conta un fatturato di circa 1,1 miliardi di euro e più di 2.700 dipendenti.

Il commiato di Fedrigoni in una lettera

Il presidente dell’azienda, Alessandro Fedrigoni, ha scritto una lettera di ringraziamento a tutti i suoi dipendenti: «La nostra famiglia, dopo 130 anni di presenza nell’industria cartaria, termina la propria missione alla guida dell’azienda. Tocca a me, in qualità di Presidente della Società, il commiato. Condensare oltre un secolo di storia in poche righe è sempre impossibile, soprattutto nel nostro caso, perché molti eventi straordinari hanno accompagnato e indelebilmente segnato il percorso di vita di questa Azienda: guerre mondiali, crisi economiche, incendi, terremoti e molto altro, tutti eventi importanti e devastanti, dai quali, tuttavia, la famiglia, coadiuvata da tutti i collaboratori, ha saputo risollevarsi creando nuovo impiego e benessere per molte famiglie, tenendo con determinazione la “barra” ferma, senza chiedere mai aiuti esterni e seguendo una sola guida, quella del lavoro, nella sua espressione più nobile di solidarietà e rispetto fra gli uomini. Credo, anzi sono certo, di aver dato tutto me stesso, fino all’ultima mia risorsa, per contribuire al successo di questa società, con fiducia e collaborazione verso il mio staff e nel progetto dell’Azienda. Ho colto l’eredità di mio padre, vero fondatore e fautore dello sviluppo e del successo della cartiera, fin dalla mia giovane età, ed oggi, dopo 53 anni di lavoro, all’età di 77 anni, lascio l’azienda in piena salute, con i bilanci più che positivi, i migliori della storia del nostro Gruppo e nel mio cuore, come sempre, piena fiducia nel futuro dell’azienda e dei suoi uomini».

I dati sui ricavi del 2017

Fedrigoni lascia l’azienda con un ricavo positivo nel fatturato di 1.081,8 miliardi di euro, in aumento di circa 27,2 milioni di euro (+ 2,6%) rispetto ai 1.054,6 miliardi di euro registrati nel 2016, sia nell’utile netto con 72,3 milioni di euro (+13,9). L’indice Ebitda è invece sceso a 134,4 milioni (-4,5%), in calo anche il debito, a 94 milioni (dai 129 milioni di fine 2016).

Grandi numeri anche per Bain Capital

Bain Capital Private Equity ha uffici sparsi in tutto il mondo: da Boston a Melbourne, da New York a Londra fino a Monaco di Baviera, Sydney e Tokyo. Al giorno d’oggi ha realizzato più di 450 investimenti. Oltre al private equity, Bain Capital, investe in altre asset class come nel settore del credito, del public equity e venture capital, con asset gestiti per un totale di circa 95 miliardi di dollari, utilizzando la propria piattaforma per cogliere opportunità nelle aree d’interesse strategico.

«Crediamo che Fedrigoni abbia un forte potenziale di crescita, sia sul piano organico che attraverso acquisizioni – ha dichiarato Ivano Sessa, Managing Director di Bain Capital Private Equity -. Collaboreremo con il management team, e con Chiara Medioli, per accelerare questo processo, come già fatto in altre realtà industriali sia a livello italiano che a livello europeo e globale. Siamo inoltre particolarmente lieti di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in operazioni in Italia e in particolare nel settore industriale dove recentemente abbiamo acquisito il controllo di European finTyre Distribution»

Lorenzo Pastuglia, La Stampa