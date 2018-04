Tutte le novità di Gmail

Dalle smart replies alla possibilità di posticipare le mail, fino a una maggiore integrazione con le applicazioni esterne; il servizio di Google sta per lanciare una nuova versione per il web

Gmail, il più popolare servizio di posta elettronica, sta per rifarsi il look e per introdurre – oltre a un design completamente rinnovato – una serie di nuove funzionalità per la sua versione web. La principale novità ha uno scopo molto chiaro: evitare che smarriate la posta a cui non avete risposto subito. Sarà infatti possibile “ritardare” le mail (un po’ come si fa con la sveglia al mattino) in modo che compaiano nuovamente in un momento in cui avete più tempo. Un’altra novità riguarda invece le smart replies, le risposte generate algoritmicamente che già da tempo sono disponibili sulle applicazioni mobile di Gmail (dove però, per ovvie ragioni, hanno un’importanza molto superiore). Infine, è prevista una maggiore integrazione con l’applicazione di Google Calendar – che sarà accessibile direttamente dalla mail – e anche la possibilità di leggere la posta offline. Tutto ciò sarà accompagnato da una nuova interfaccia grafica ispirata ai principi del material design. Ancora non ci sono conferme per quanto riguarda le tempistiche, ma un portavoce di Google ha confermato la notizia in una dichiarazione: “Stiamo lavorando a importanti aggiornamenti di Gmail, ma siamo ancora in fase ‘bozza’. Abbiamo bisogno di un po’ di tempo per finire di scrivere e quindi non possiamo condividere nulla. Per il momento, archiviate tutto e vi sapremo sapere quando sarà il momento di schiacciare il tasto invio”.

di Andrea Daniele Signorelli, La Stampa