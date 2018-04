Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia: Agi Agenzia Italia e Contently sigleranno un accordo di partnership

Agi Agenzia Italia – storica agenzia di stampa italiana che dal 1950 affianca con i suoi notiziari il mondo editoriale, istituzionale, economico ed industriale italiano – e Contently – azienda americana specializzata in tecnologie per il marketing che aiuta aziende di tutto il mondo a gestire i contenuti in modo efficace – sigleranno un accordo di partnership per lanciare sul mercato italiano innovative soluzioni di content marketing per gestire produzione di contenuti professionali, flussi di lavoro centralizzati e garantire una distribuzione ottimizzata. “È da quando abbiamo aperto la prima sede a Londra nel 2016 che siamo interessati a sondare il mercato EMEA e a rafforzare la nostra presenza nella regione”, ha affermato Joe Coleman, cofondatore e AD di Contently. “La partnership con Agi è coerente con le nostre radici di media company tecnologica profondamente interessata al giornalismo, e siamo ansiosi di lavorare con Agi per creare insieme soluzioni taylor made per il mercato italiano e le sue specifiche esigenze“.

“Contently è stata fondata nel 2010 per realizzare un universo mediatico migliore: abbiamo individuato soluzioni per consentire alle aziende di raggiungere il loro pubblico di riferimento attraverso storie autentiche e accattivanti in grado di superare la pubblicità tradizionale“, ha affermato Shane Snow, Founder-at-Large di Contently. “Siamo felicissimi di questo accordo con Agi, l’agenzia italiana leader in innovazione e autorevolezza, tempestività e fact checking, storytelling e data driven”. Grazie a questa partnership, Contently ha accesso all’esperienza e alla competenza giornalistica di Agi, al suo ampio portafoglio di clienti italiani e alla sua consolidata capacità di rendere virali i contenuti. Agenzia Italia, d’altra parte, si assicurerà un diritto di “residenza creativa”, uno staff dedicato e, soprattutto, l’accesso alla tecnologia di Contently e alla sua rete globale di pluripremiati professionisti, fotografi, video e designer. “La complementarità di Agi e Contently e delle rispettive mission è evidente: vogliamo entrambi raggiungere il nostro pubblico con contenuti dirompenti, naturalmente senza trascurare la deontologia giornalistica”, ha affermato Salvatore Ippolito, AD di Agi. “Oltre a collaborare per fornire il miglior servizio possibile al mercato italiano, siamo impazienti di sfruttare l’eccellente piattaforma di Contently per la gestione di contenuti che ci consentirà di snellire e rendere ancora più efficace il nostro processo di creazione e distribuzione dei contenuti”.

AgiFactory è la content factory di Agi. Dal fact checking all’arte dello storytelling, AgiFactory mira a creare le storie più accattivanti e influenti, capaci di stabilire relazioni tra brand e un pubblico sempre più ampio. “Grazie alla tecnologia e al know-how di Contently”, continua Salvatore Ippolito, “vogliamo essere il fornitore di contenuti italiano di riferimento per agenzie e specialisti nella comunicazione dei brand più importanti, tanto in termini di qualità e profondità dei contenuti, quanto nella varietà e nei e dei modelli relazionali “.

La presenza al Festival del Giornalismo di Agi si articola quest’anno in vari panel e una newsroom all’interno dell’Hotel Brufani, uno spazio dedicato a interviste e dibattiti sul futuro del giornalismo e delle news, le nuove formule della professione, lo storytelling per le aziende, lo storyfacting.

Agi dedica il primo panel – giovedì 12 aprile Sala del Dottorato, ore 14:00 – moderato da Marco Pratellesi (condirettore Agi), al futuro delle news e a come le grandi agenzie internazionali si stanno organizzando per avere un ruolo sempre più importante nel nuovo ecosistema dell’informazione: dalla multimedialità all’intelligenza artificiale, un focus di alto profilo sulle trasformazioni in atto e su cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi 5-10 anni. Partecipano importanti agenzie di stampa internazionali come Associated Press, AFP e Reuters.

“Storyfacting: dal brand journalism allo storytelling per le aziende” è il tema del secondo panel – venerdì 13 aprile Sala Raffaello, ore 15:15 – moderato da Daniele Chieffi (responsabile digital communication & project development Agi) con il keynote d’eccezione Joe Lazauskas, responsabile della Content Strategy di Contently, che spiegherà come ridurre le distanze tra storytelling e giornalismo. Saranno presenti inoltre, Carlotta Ventura (direttore Centrale Brand Strategy e Comunicazione di Ferrovie dello Stato Italiane), Mafe De Baggis (digital media strategist) e Luca De Biase (giornalista).

Nel terzo panel – sabato 14 aprile Sala San Francesco, ore 12:00 – moderato da Marco Pratellesi (condirettore Agi), si parla di “formule del giornalismo”: fatti, dati e mobile. Tra gli speaker: Elisabetta Tola (Formicablu), Giovanni Zagni (Pagella Politica) e Lorenzo Pregliasco (YouTrend). La partecipazione al festival è gratuita e non è richiesta pre-registrazione agli eventi. Gli incontri si terranno in inglese o italiano.