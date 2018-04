Torna LetsApp, avvicina studenti al mondo digitale

Iniziativa di Samsung e Miur

Torna LetsApp, iniziativa che avvicina gli studenti di tutta Italia al mondo delle applicazioni dei dispositivi mobili. Il tema di quest’anno è la sicurezza. Sono previsti corsi per acquisire competenze di base sulla programmazione e l’uso di una piattaforma di e-learning con l’obiettivo finale di acquisire capacità nello sviluppo di applicazioni per il sistema operativo Android. L’anno scorso hanno partecipato oltre 30mila studenti.

L’iniziativa, promossa da Samsung e Miur, è rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado italiane. E’ divisa in quattro fasi e il corso è strutturato in 10 diversi moduli per una durata totale di circa 25 ore. “Progetti come LetsApp contribuiranno a rendere gli studenti professionisti qualificati e competitivi e ad alimentare l’innovazione nel nostro Paese”, dice Mario Levratto, head of Marketing and External Relations Samsung Electronics Italia. Il progetto, “è stato ideato per offrire agli studenti un’occasione di crescita e di confronto, incoraggiandoli ad intraprendere attività ed esperienze nell’ambito della digitalizzazione, per valorizzarne lo spirito creativo e l’attitudine alla progettualità. L’intento è rendere gli studenti italiani dei digital-makers, in grado di trasformare un’idea, una passione, un’intuizione in un progetto per la collettività”, sottolinea Giuseppe Pierro, dirigente Ufficio II – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Miur.

Ansa