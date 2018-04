Ultime sulle banche. 18 milioni di clienti preferiscono il web

Sono ormai oltre 18 milioni i clienti che accedono ai servizi bancari grazie al web, la metà di questi anche tramite smartphone, con una crescita molto elevata nell’ultimo anno. E’ quanto emerge da un’indagine realizzata dall’Abi in collaborazione con GfK che sarà presentata lunedì al convegno Abi #ILCLIENTE. L’appuntamento è stato creato dall’associazione delle banche italiane come momento di incontro tra esponenti di istituzioni e del settore bancario, mondo della ricerca e dell’università, aziende tecnologiche e di altre industrie, consulenti, fintech e terzo settore per fare il punto sulle strategie di innovazione della banca.

Secondo i dati della ricerca, negli ultimi due anni sono cresciuti di oltre 3,5 milioni gli utilizzatori di mobile banking. Operare in mobilità è un comportamento ormai diffuso fra la clientela bancaria e lo smartphone rappresenta una via efficace per dialogare con la propria banca e accedere alle informazioni e ai servizi utilizzata da oltre 9 milioni di persone.

ANSA