Mercoledì 18 aprile ci sarà, a Roma, l’anteprima di una mostra di Carlo Riccardi dedicata ad Aldo Moro

Vi segnaliamo un evento di grande rilevanza culturale che si terrà a Roma, il 18 aprile alle ore 19 allo stadio di Domiziano (si trova in via di Tor Sanguigna 3, nei pressi di piazza Navona). Si tratta di un’anteprima di una mostra fotografica curata da Carlo Riccardi con Maurizio Riccardi, Maurizio Piccirilli e Giovanni Currado, che vuole celebrare l’eminente figura politica di Aldo Moro, statista barbaramente ucciso dalle Brigate Rosse. La mostra dà l’opportunità di scoprire l’enorme statura morale di un uomo che ha fatto grande il nostro paese. Pertanto vi invitiamo a presenziare ad un evento dalla così elevata portata sociale, che ci rammenta l’importanza di tenere viva la forza delle idee dei grandi uomini come Moro.