Michele Anzaldi ha attaccato Davide Casaleggio: “Considera gli italiani ‘rincoglioniti’, come Di Battista”

Michele Anzaldi ha espresso un commento furente su Davide Casaleggio. Sulla sua bacheca facebook, il deputato del pd ha inveito contro l’imprenditore in un post, che vi riportiamo: “Ecco l’ultima barzelletta di Davide Casaleggio, alla disperata e goffa ricerca di scacciare il conflitto di interessi che impersona in maniera evidente: ‘La Casaleggio Associati e l’Associazione Gianroberto Casaleggio non hanno nulla a che fare con la politica e sono totalmente estranee al Movimento 5 stelle’ (Sole 24 ore di oggi). Dire una cosa del genere significa considerare gli italiani ‘rincoglioniti’, come sostiene Di Battista. Ma ammettiamo per un attimo che le parole del proprietario del Movimento 5 stelle, titolare di Rousseau cassaforte societaria del partito, si possano prendere sul serio. Ammettiamo che l’Associazione Casaleggio non c’entri davvero nulla con politica e M5s. Di conseguenza anche l’evento che si terra’ questo fine settimana ad Ivrea, organizzato proprio da quella associazione, non avrebbe alcun valore politico. Allora perché i telegiornali Rai, Mediaset, La7, Sky e di tutte le reti si apprestano a seguirlo con inviati e servizi che presumibilmente verranno proposti in tutte le edizioni, nello spazio attribuito a M5s?”.

E ancora: "I tg siano conseguenti alle parole di Casaleggio: non seguano l'evento di Ivrea, visto che a detta dello stesso organizzatore non ha alcun valore o finalità politica e di partito. Se Sum non ha alcun legame con la politica e con il Movimento 5 stelle, che interesse puo' avere per l'informazione? Se Casaleggio è "solo un tecnico", come ha detto Di Maio, perche' ce lo ritroveremo a reti unificate? Ogni settimana in Italia vengono organizzati decine e decine di convegni come quello di Ivrea, senza che nessun tg nazionale ne parli…