Muntoni : 7 mld di euro di beni confiscati a Roma

“Solo Roma gestisce 450 aziende attive sequestrate e confiscate, oltre 2mila immobili per un patrimonio complessivo di 7 mld di euro“. Lo afferma il presidente delle Misure di prevenzione del Tribunale di Roma, Guglielmo Muntoni. “Viene sequestrato un patrimonio enorme ed affidato ai pubblici ufficiali” ed il loro “compito è quello di gestirlo al meglio che non vuol dire solo toglierlo al criminale ma mantenere il valore, rimetterli nel circuito e preservare il lavoro. La cosa più importante – spiega – è la gestione delle aziende in modo positivo così da non danneggiare l’azienda, per questo ci organizziamo prima del sequestro per fare ripartire sostanzialmente l’attività senza interromperla. Siamo riusciti a mantenere l’attività del 90 e passa per cento delle aziende.Quello che colpisce a Roma – conclude Muntoni – è l’altissimo costo dell’affitto“.