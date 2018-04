Fca separa la Magneti Marelli

Ufficializzata l’operazione. Marchionne: “Così si crea valore per gli azionisti e si dà più flessibilità all’azienda”

Dopo una lunga preparazione e ripetute dichiarazioni di intenti è arrivato il momento dell’ufficialità: il consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles incarica il management di separare da Fca le attività di Magneti Marelli e di distribuire ai soci di Fca le azioni di una nuova holding company Magneti Marelli. La separazione sarà completata per fine 2018 o inizio 2019 e le azioni di Magneti Marelli saranno quotate presso la Borsa di Milano. Così Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles: «La separazione creerà valore per gli azionisti di Fca e nel contempo fornirà la necessaria flessibilità operativa per la crescita strategica di Magneti Marelli negli anni a venire. Lo spin-off consentirà inoltre a Fca di ulteriormente focalizzarsi sul proprio portafoglio “core” e allo stesso tempo di migliorare la propria struttura di capitale».

di Luigi Grassia, La Stampa