Apple, il nuovo iPhone? Schermo curvo e comando senza touch

Secondo le anticipazioni di Bloomberg, Cupertino sarebbe al lavoro sui display Oled e su una soluzione “touchless” che consenta comandi solo sfiorando lo schermo

Il prossimo iPhone? No, forse no. Più probabile che le soluzioni riportate da Bloomberg si concretizzino in qualche modello in arrivo nel giro dei prossimi due o tre anni. Sempre che i programmi rimangano gli stessi. In ogni caso se ne inizia a parlare. Di cosa? Di uno schermo curvo e, soprattutto, di una tecnologia “touchless”. Che, cioè, sia in grado di eseguire dei comandi senza dover fisicamente toccare il display del dispositivo Apple ma, appunto, solo sfiorandone le zone d’interesse, come moderni stregoni della tecnologia. Si tratta di idee che non sarebbero all’interno di progetti specifici ma, appunto, nei piani più generali del colosso guidato da Tim Cook.

Se la curvatura del display Oled non è una novità – Samsung lo propone da tempo sui suoi top di gamma, fra cui gli ultimi S9 ed S9+ – in questo caso si tratterebbe tuttavia di un incurvamento ai lati superiore e inferiore (che in realtà, in modo impercettibile, è già presente). La curiosità più interessante sarebbe dunque la tecnologia di rilevamento delle dita a pochi millimetri o centimetri dallo schermo: un modo per implementare una grande quantità di comandi basati sui gesti che, in teoria, potrebbero interagire con il loro opposto, cioè la tecnologia 3D Touch che consente di accedere a specifiche funzioni premendo lo schermo con più forza in corrispondenza di certe applicazioni.

Si tratta di strade che non dovrebbero tuttavia vedere la luce entro l’anno. Per il prossimo autunno si attendono infatti tre smartphone sulla falsa riga dell’X: uno da 5,8 pollici, un Plus da 6,5 pollici e uno da 6,1 con display Lcd e prezzo tagliato. Rimane da vedere se possa essere l’erede dell’SE o un modello del tutto diverso. Troppo presto per tirare una traccia precisa fra indiscrezioni, anticipazioni e strategie di mercato della Mela.

Simone Cosimi, la Repubblica