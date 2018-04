Secondo l’Istat, è scesa la disoccupazione

Un fuoriclasse di cinismo straziato da un male segreto Eclettico, graffiante, malinconico. Il critico scrittore che sceneggiò «La dolce vita» non...

Il bimbo che visse in un film amò sua moglie come la vita Stregò Fellini entrando nell'Olimpo del cinema italiano «in uno stato di perpetua...

Il sergente diventato mister che inventò il calcio moderno Faceva dormire i giocatori in stanze senza lampadine per costringerli a non fare tardi e...