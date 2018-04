Domani e giovedì ci sarà, a Napoli, un corso su “La responsabilità professionale del medico competente”

Si terrà giovedì 5 e venerdì 6 aprile presso la sede di Unione Industriali Napoli il corso La responsabilità professionale del medico competente, patrocinato da SIMLA Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni e organizzato dalla Direzione regionale Inail Campania.

Per i partecipanti al corso è prevista l’attribuzione di crediti ECM in fase di accreditamento. Giovedì pomeriggio (inizio ore 14, termine ore 18 circa) dopo il saluto delle autorità tra le quali il Prof. Riccardo Zoja, presidente SIMLA, è prevista la lezione magistrale dal titolo La qualificazione giuridica del medico competente, e la sessione sul tema Il medico competente tra norme e professionalità. Venerdì (inizio ore 9, termine ore 18 circa) si terrà durante la mattina la sessione Sanzioni e responsabilità del Medico Competente, nel pomeriggio la sessione sui Case report e a seguire una tavola rotonda sulle criticità e le prospettive della figura professionale del medico competente. Gli interventi, coordinati dai moderatori, verteranno su aspetti normativi, giuridici e medico-legali. Tra gli importanti ed esperti relatori: Professori di Diritto o di Medicina Legale e delle Assicurazioni (R. Zoja, F. Corso, C. Buccelli e altri); Dirigenti Inail (P. Rossi, D. Leone, P. Di Palma, L. Polo e altri), Rettori di Università (G. Paolisso, R. Calabrò e altri), Avvocati o Magistrati (F. Graziano, A. Forjo e altri).

Il corso si rivolge a Medici Competenti, Specialisti in Medicina del Lavoro, in Medicina Legale e in Medicina Preventiva e si propone di approfondire le attività che presentano maggiore evidenza di rischio e che necessitano di conoscenze sempre aggiornate.