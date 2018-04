Le banche centrali vorrebbero emettere bitcoin

Un dossier della Bri – la banca dei regolamenti internazionali – analizza vantaggi e rischi dell’emissione di una moneta solo digitale da parte delle banche centrali, accanto o in alternativa al contante. Per il sistema finanziario potrebbe essere una rivoluzione

E se le banche centrali emettessero bitcoin? Se decidessero, cioè, di emettere valute solo digitali accanto al cash o addirittura dicendo addio alle comuni banconote? La domanda apre scenari travolgenti per il sistema monetario e finanziario come ora lo conosciamo. Il fatto è che la domanda non è di un fanatico delle criptovalute e un teorico dell’anarchia valutaria; è delle stesse banche centrali riunite nel loro consesso più importante: la Banca dei regolamenti internazionali (Bri).

Un dossier appena uscito (con prefazione dal francese Benoît Cœuré, membro del comitato esecutivo Bce, e da Jacqueline Loh, della autorità monetaria di Singapore) affronta per la prima volta il tema. Alla base c’è l’assunto che i bitcoin, così come le altre criptovalute, non sono vere monete perché non sono accettate da tutti e sono troppo volatili nel valore. La tecnologia (blockchain) e il principio alla loro base tuttavia sono mutuabili anche dalle banche centrali. In parte, valute digitali sono già disponibili per gli intermediari finanziari; le cose cambierebbero, però, se la moneta digitale fosse disponibile a tutti, come le banconote. I pagamenti elettronici in Svezia hanno fatto quasi sparire il contante e così la stessa banca centrale, Riksbank, sta valutando l’impatto di una «e-krona» (corona digitale).