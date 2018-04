Addio ad Arrigo Petacco, giorrnalista e divulgatore storico

Tra i giornalisti con la passione per la storia e una grande capacità di divulgarla Arrigo Petacco, scomparso all’età di 88 anni, occupava un posto di notevole rilievo. Aveva lavorato a lungo per la Rai, aveva diretto il quotidiano «La Nazione» di Firenze, tra il 1986 e il 1987, e il mensile «Storia Illustrata», edito da Mondadori. Ma al grande pubblico era noto soprattutto per i libri, numerosissimi, in cui rievocava vicende del passato, con un gusto tutto particolare per i personaggi scomodi o comunque irregolari.