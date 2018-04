Walt Disney pronta a comprare Sky News per avere l’ok dell’antitrust sull’operazione Fox-Sky

La Walt Disney è pronta ad acquistare anche Sky News, per calmare le acque in Gran Bretagna, dove le autorità politiche e quelle di controllo temono che Rupert Murdoch possa avere troppa influenza sul mercato del media del Regno Unito.

Lo rivelano i media britannici, secondo i quali l’impegno è una delle due proposte che la 21st Century Fox, la società controllata da Murdoch, e Disney si augurano si possa portare al via libera da parte delle autorità di controllo britanniche sull’offerta di Fox di assumere il pieno controllo di Sky, il gruppo televisivo a pagamento, lanciato da Murdoch nel 1989. Fox possiede il 39% di Sky e punta a raggiungere il 100%, superando le sabbie mobili della valutazione delle autorità di controllo.

L’Autorità garante della concorrenza ha segnalato a Fox che non è incline a raccomandare l’affare a Matt Hancock, il segretario alla Cultura del Regno Unito, il quale, secondo quanto rivelano fonti vicine all’operazione, alla fine lo bloccherà, a meno che Fox non possa garantire che non darà a Rupert Murdoch e alla sua famiglia il controllo di Sky News, i quali già controllano News Corporation, che pubblica diversi giornali, inclusi The Sun e The Times.

In un’operazione a parte Disney ha già concordato un’intesa da 66 miliardi di dollari per acquisire le attività di intrattenimento di Fox – compresa la sua partecipazione in Sky – sebbene il percorso verso il completamento di tale transazione sia stato ostacolato dal ritardo regolamentare nell’operazione Fox-Sky. Un’offerta a sorpresa per Sky di Comcast, il gruppo americano delle tv via cavo, ha ulteriormente complicato il quadro. Fox, per calmare le acque in Gran Bretagna, ha lanciato due proposte, quella di separare Sky News da Sky, vendendola direttamente a Disney, e quella di creare un’azienda indipendente, dentro Sky, impegnandosi a finanziarla per 15 anni. L’azienda sarebbe guidata dal capo di Sky News, oltre creare un board indipendente per Sky News. Fox si dice certa di poter ottenere il via libera delle autorità di controllo del Regno Unito grazie a queste proposte, ma non è detto, visto che i dubbi delle autorità politiche britanniche sono molto forti.

La Stampa