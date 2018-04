Un premio per l’ambiente a Msc

È la prima compagnia di crociere a ricevere le “8 Golden Pearls”

Un premio alla Msc Crociere per la sostenibilità ambientale: è la prima compagnia del settore a ricevere le “8 Golden Pearls”, riconoscimento che le è stato assegnato da Bureau Veritas (leader mondiale nella certificazione) per la qualità della gestione della nave Msc Meraviglia, che aveva già ottenuto premi per la tecnologia, le innovazioni digitali e le nuove esperienze offerte agli ospiti. Philippe Donche-Gay, presidente Marine & Offshore di Bureau Veritas: «Msc Crociere ha dimostrato impegno nel ridurre l’impatto ambientale delle operazioni, facendo continui sforzi di miglioramento in quest’ambito. Grazie alle tecnologie sostenibili installate, la Msc Meraviglia è la nave la più all’avanguardia nella gestione delle operazioni di bordo. Il premio “8 Golden Pearls” assegnato dal Bureau Veritas riconosce questo impegno». Fra l’altro, la nave è dotata di un sistema di depurazione dei gas di scarico che rimuove l’eccesso di ossidi di zolfo, di un sistema di trattamento particolarmente avanzato delle acque reflue e di tecnologie all’avanguardia e materiali a risparmio energetico, che hanno fruttato alla Meraviglia la certificazione Iso 50001 per la gestione dell’energia. La nave ha anche la Iso 22000 per la sicurezza alimentare e la Iso 14001 per il sistema di gestione delle policy ambientali.

di Luigi Grassia, La Stampa