A Pasqua, sono aumentati i pagamenti elettronici

Sono stati 15 milioni circa i pagamenti con carte di debito, credito e prepagate, emesse in Italia e gestite da Società Interbancaria per l’Automazione (SIA), durante le festività di Pasqua (da sabato 31 marzo a lunedì 2 aprile 2018). Un dato in aumento rispetto ai 12,1 milioni dell’anno scorso (+23,5%) quando il ponte di Pasqua cadde tra il 15 e il 17 aprile.

Di questi quasi 4 milioni sono relativi ai pagamenti online, pari al 26,5% del totale, in crescita del 44% circa rispetto al 2017 quando erano stati 2,8 milioni.

Nel commercio tradizionale, i pagamenti con carta sono aumentati del 17,5% raggiungendo quest’anno gli 11 milioni contro i 9,3 milioni del 2017.

SIA gestisce circa la metà delle operazioni di pagamento con carte di debito, credito e prepagate in Italia.

Teleborsa