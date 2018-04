La musica in streaming di Spotify debutta in Borsa

Foorte di 71 milioni di abbonati paganti, sbarca a Wall Street con il simbolo `Spot´ e una valutazione che sfiora i 24 miliardi di dollari

Il servizio di streaming musicale Spotify debutta oggi in Borsa, mentre a Wall Street tira una brutta aria per i titoli tecnologici, azzoppati dai timori di un’escalation della guerra commerciale tra Usa e Cina, dallo scandalo Facebook, dalle inchieste sulle auto che si guidano da sole e dall’ostilità mostrata da Donald Trump contro Amazon. Tuttavia c’è grande attesa per il debutto di Spotify, società nata in Svezia 10 anni fa, che sbarca a Wall Street con il simbolo `Spot´ e con una valutazione che sfiora i 24 miliardi di dollari. L’azienda non si quoterà con la tradizionale Ipo, ma con la cosiddetta `quotazione diretta´. Dunque non sarà necessario emettere nuovi titoli, pagare commissioni alle banche per collocarli o viaggiare per il mondo per incontrare e convincere gli investitori ad acquistare: i titoli verranno offerti direttamente in Borsa. In teoria in Borsa potranno essere scambiati oltre il 90% delle azioni di Spotify, una percentuale che potrebbe scendere a due terzi, se i co-fondatori, tra cui il 35enne chief executive Daniel Ek, decideranno di tenersi le loro quote.

Dopo aver rivoluzionato le abitudini di acquisto e di consumo della musica, Spotify oggi conta su 71 milioni di abbonati paganti, il doppio di Apple Music, oltre a 90 milioni di utenti nel servizio gratuito, finanziato dalla pubblicità. È una start-up, nel senso che non è una società redditizia, quest’anno le sue perdite operative, seppur in calo, potrebbero sfiorare i 400 milioni. Tuttavia il giro d’affari ha messo a segno rapidi incrementi che nel 2018 dovrebbero attestarsi tra il 20% e il 30%, intorno ai 6,8 miliardi. I margini lordi dovrebbero migliorare al 23-25% lontano dall’obiettivo del 30-35%, ma sopra il 21% del 2017. La piattaforma ha nella sua offerta 35 milioni di pezzi cui gli utenti possono accedere online istantaneamente. Dopo le iniziali proteste di artisti come Taylor Swift e i Radiohead, tutti ormai accettano di finire su Spotify per verificare la loro popolarità e, indirettamente, vedere crescere o diminuire il loro valore economico sul mercato.

La Stampa