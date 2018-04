Trump pronto a rottamare i limiti per le emissioni auto

La lotta ai cambiamenti climatici portata avanti dall’ex presidente USA, Barack Obama subisce un duro colpo dall’attuale inquilino della Casa Bianca. Donald Trump dopo essersi accanito contro la riforma sanitaria voluta da Obama e aver portato avanti la riforma fiscale è pronta a rottamare un’altro pezzo dell’eredità dell’ex presidente statunitense. Questa volta a finire nel mirino di Trump la lotta ai cambiamenti climatici. L’amministrazione guidata dal tycoon sarebbe pronta a rivedere i vincoli alle emissioni di gas serra da parte delle automobili, allentando gli standard imposti delle riforme ambientaliste di Obama. Lo riporta il New York Times che come una proposta dei vertici dell’agenzia ambientale federale Environmental Protection Agency (EPA) sarebbe già sulla scrivania del presidente americano per l’approvazione.

Il Messaggero