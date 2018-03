Supportano l’organismo a 360 gradi, sono poveri di calorie e ricchi di sostanze che aiutano l’organismo a prevenire le malattie. Stiamo parlando dei funghi medicinali, dal Ganoderma lucidum, al Cordyceps sinensis, all’Hericium erinaceus per citare i più famosi. In Medicina Tradizionale Cinese erano considerati come elisir di lunga vita, recentemente hanno attirato l’attenzione della scienza occidentale tanto che gli studi scientifici su di essi aumentano esponenzialmente.

ANSA