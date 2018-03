Dybala potrebbe passare all’Atletico Madrid

“Dybala a Madrid? Spero che Simeone gli abbia offerto il pranzo…”. Massimiliano Allegri liquida con una battuta la notizia del viaggio della Joya in Spagna e dell’incontro con il tecnico dell’Atletico Madrid.

“Capita che vai in una città, c’è un ristorante e trovi Simeone…” dice il tecnico della Juventus alla vigilia della sfida di campionato con il Milan.

“In questo momento – aggiunge – la cosa più importante per Dybala e la Juve è che lui faccia un grande finale di stagione. Deve essere motivato e lo sarà, anche perché questo finale vale per la Juventus ma anche per conquistarsi un posto al Mondiale. E credo che alla fine Dybala ci andrà”.

Adnkronos