Bmw Italia: Marco di Gregorio corporate communication manager

Marco Di Gregorio assumerà il prossimo 1 aprile la carica di corporate communications manager di Bmw Italia S.p.A all’interno della direzione relazioni istituzionali e comunicazione guidata da Roberto Olivi. Marco, 42 anni, è entrato in BMW Italia nel 2003 dopo gli studi universitari in Economia e Gestione Aziendale all’ Università Cattolica di Milano. In BMW ha ricoperto diversi ruoli nel settore Aftersales, occupandosi di business development, marketing, comunicazione e fidelizzazione dei Clienti per i brand BMW e MINI. Successivamente è approdato al marketing Bmw, prima con focus sulle attività di marketing per il segmento luxury e poi come Product Manager per i servizi digitali ConnectedDrive e il pricing del brand Bmw.